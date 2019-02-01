Макарова переизбрали секретарем петербургского отделения «Единой России» За него проголосовали 199 из 202 партийцев

Спикер ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров переизбран секретарем петербургского отделения «Единой России». Об этом стало известно накануне.

Как передает ТАСС, кандидатура Вячеслава Макарова была поддержана большинством делегатов региональной партийной конференции, за него отдали свои голоса 199 избирателей. Конкурентом Макарова на этих выборах стал вице-спикер ЗакСобрания Анатолий Дроздов, который получил лишь 3 голоса. Одной из приоритетных задач на текущий год Макаров назвал проведение губернаторских выборов в сентябре.

На конференции руководитель администрации губернатора Петербурга Любовь Совершаева подчеркнула, что между городским правительством, местным отделением “Единой России” и ЗакСом нет никаких противоречий. “У нас одни цели и одни задачи”, — отметила Совершаева.

Добавим, 30-го января на заседание в ЗакС вновь не пустили журналиста Сергея Кагермазова. Сам Кагермазов считает что связано с личной неприязнью Вячеслава Макарова