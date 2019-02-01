Медведев: Нельзя перестаратьсяс нормативным регулированием цифровой сферы Он призвал не "запирать" творчество в нормативные рамки

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что нормативное регулирование цифровой сферы должно быть умеренным. Об этом премьер-министр сообщил в пятницу на форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии».

Он отметил, что регулировать сферу необходимо, однако «здесь нельзя перестараться», передает ТАСС. Медведев призвал не «запирать» творчество в нормативные рамки. Кроме того, председатель правительства РФ считает, что регулирование «цифры» должно, по возможности, происходить на международном уровне.

Медведев также рассказал, что на развитие цифровой экономики за пять лет выделят 1,8 трлн рублей. По его словам, финансироваться программа развития будет как из федерального бюджета, так и из внебюджетных средств.

Добавим, 23 января на совещании о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» Дмитрий Медведев порекомендовал предприятию «меньше говорить и больше делать». Он обвинил «Роскосмос» в недостаточно эффективном использовании инвестиций. Кроме того, он призвал заняться коммерциализацией отрасли.