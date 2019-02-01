«Метрострой» перечислил рабочим зарплату за декабрь в размере 179 млн рублей Предприятие получило эти деньги от Смольного за выполненные работы на Лахтинско-Правобережной линии

ОАО «Метрострой» 31 января перевёл 179 млн рублей на счета СМУ, чтобы те смогли расплатиться с рабочими. Об этом накануне сообщили в пресс-службе компании.

Как передает ТАСС, точная дата получения денег сотрудниками зависит от работы банков и судебных приставов. Начальник службы по связям с общественностью Екатерина Гигиняк отмечает, что обычно деньги доходят за 2-5 дней.

ОАО “Метрострой” получил эти деньги от правительства Петербурга за выполненные работы на Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии. Как сообщает пресс-служба, этих денег недостаточно, чтобы в полной мере погасить долги компании, но хватит чтобы начать выплаты рабочим и субподрядным организациям.

Напомним, в декабре почти 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» объявили забастовку и голодовку. Они жаловались на то, что не получают зарплату с сентября 2018-го. Тогда на встречу к протестующим приехал замдиректора «СМУ-11» Владимир Харенков. Он урегулировал конфликт, пообещав расплатиться по задолженностям в ближайшее время.