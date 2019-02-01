Московская биржа открылась в красной зоне Индекс Мосбиржи - 2520,08 пункта$ индекс РТС - 1213,7 пунктf

Московская биржа в пятницу открылась в красной зоне. Индекс Мосбиржи составил 2520,08 пункта, а индекс РТС — 1213,7 пункта.

По фиксингу на 10:15 по московскому времени основные индексы продолжают торговаться в минусе. Индекс Мосбиржи потерял уже 0,17% и достиг отметки 2516,77 пункта. А индекс РТС упал до1207,58 пункта. Он упал на 0,57%.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб рассказал, что в начале дня большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,4%. Эта тенденция обошла лишь Shanghai Composite. Он повышался примерно на 0,9%. Однако небольшое снижение нефтяных котировок и азиатских индексов могут негативно отразиться на открытии российского фондового рынка, который может взять паузу после ралли последних дней. Иосуд предположил, что индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться в границах 2495-2545 пунктов, а индексу РТС — 1200-1225 пунктов.