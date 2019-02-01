СМИ: Около Смольного собрались метростроевцы Чтобы поговорить “о будущем”

Около здания правительства Петербурга собрались 15 сотрудников “Метростроя”. Об этом в пятницу пишет “Фонтанка”.

По словам метростроевцев, они надеются, что всем погасят задолженности по зарплате. “Если кого-то хотят уволить — пусть уволят, хотят оставить — пусть оставят. Нужна конкретика” — заявили собравшиеся.

При этом у них нет плакатов и лозунгов. Они заявили, что тогда их “сразу бы разогнали и забрали”. Сотрудники полиции вышли, чтобы поговорить с метростроевцами, а троих отвели на переговоры с профильным вице-губернатором Эдуардом Батановым.

Напомним, накануне “Метрострой” перечислил 179 млн рублей своим сотрудникам в качестве зарплаты за декабрь. Эти деньги были получены от Смольного за завершение работ на четвертой линии. Однако деньги могут прийти получателям в течение 2-5 дней. Это зависит от работы банков и судебных приставов.