Полигон “Красный Бор” рекультивируют из федеральных бюджетных средств Ликвидация полигона уже предусмотрена в национальном проекте “Экология”

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что полигон “Красный Бор” планируют рекультивировать за счет федеральных бюджетных средств. Об этом в пятницу сообщили в Смольном .

Также Беглов на встрече с вице-премьером правительства РФ Алексеем Гордеевым рассказал, что ликвидация полигона уже предусмотрена в национальном проекте “Экология”. Планируется привлечь к этому ведущих российских и финских специалистов. Кроме того, в течение последних трех лет из городского бюджета выделили в общей сумме более 640 млн рублей на поддержку предприятия в безопасном экологическом состоянии.

Добавим, Беглов провел несколько рабочих встреч в Москве. С Гордеевым он обсудил актуальные вопросы экологии региона. Министру просвещения Ольге Васильевой Беглов рассказал о ходе национального проекта “Образование” в Петербурге. Кроме того, он встретился с главой министерства культуры Владимиром Мединским.