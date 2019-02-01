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01.02.19 / 12:16 Новости / Россия и мир

В России 1 февраля проиндексировали социальные выплаты

Это коснется 15 млн федеральных льготников

В России с 1 февраля на 4,3% проиндексировали ряд социальных выплат. Об этом стало известно из соответствующего постановления правительства РФ.

Выплаты индексируют каждый год 1 февраля по на процент инфляции прошедшего года. В 2018 году выплаты повысили на 2,5%. Индексация коснется 15 млн федеральных льготников. В их число входят инвалиды, ветераны, герои соцтруда и т.д. В бюджете Пенсионного фонда заложено 459 млрд рублей для повышения соцвыплат.

Добавим, 22 января Госдума РФ приняла поправки закону «Об исполнительном производстве», запрещающие списывать деньги с соцвыплат. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что изменения «защитят граждан». Теперь в банковской системе будет указан социальный характер денежных средств.

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