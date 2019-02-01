Россия сократила вложения в госдолг США на $1,815 млрд До $12,814 млрд

Россия в ноябре 2018 года сократила объем вложений в государственный долг США на $1,815 млрд. Об этом стало известно в пятницу из материалов американского Минфина.

Объем российских вложений в американские ценные бумаги составил $12,814 млрд. В октябре они достигали $14,629 млрд.

В списке крупнейших держателей американских облигаций лидирует Китай. Сумма его вложения в ноябре составила $1,121 трлн. За ним в списке расположилась Япония — $1,036 трлн. Третью позицию заняла Бразилия с объемом вложений в $311 млрд.

Отметим, всего по состоянию на ноябрь прошлого года раличные страны владели американскими облигациями на $6,141 трлн. При этом в январе 2018 года объем вложения России составлял $96,9 млрд. Однако весной эта сумма резко сократилась примерно на $80 млрд.