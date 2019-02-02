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02.02.19 / 15:04 Новости

Экс-мэра Тулы задержали на Кипре по делу о мошенничестве

Алису Толкачеву обвиняют в афере с платежами за электричество

Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева. Фото: wikipedia.org

Экс-мэра Тулы и учредителя управляющей компании ОАО «Фирма «РЭМС» Алису Толкачеву задержали на Кипре в ходе операции по линии Интерпола.

Толкачеву поместили в тюрьму, где ей предстоит находиться до решения об экстрадиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Осенью 2017 года суд в Туле заочно арестовал главу фирмы «РЭМС». Ее обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

По данным следствия, с июля по август 2015 года руководство компании задолжало 1,7 млн рублей ресурсоснабжающему предприятию, а затем не перечислило свыше 22 млн рублей за фактически поставленное электричество. Суд арестовал принадлежащие Толкачевой объекты недвижимости, общая стоимость которых составила 107 млн рублей.

Добавим, что мэрию Тулы Толкачева возглавляла с марта 2010-го по март 2011 года.

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