Экс-мэра Тулы задержали на Кипре по делу о мошенничестве Алису Толкачеву обвиняют в афере с платежами за электричество

Экс-мэра Тулы и учредителя управляющей компании ОАО «Фирма «РЭМС» Алису Толкачеву задержали на Кипре в ходе операции по линии Интерпола.

Толкачеву поместили в тюрьму, где ей предстоит находиться до решения об экстрадиции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Осенью 2017 года суд в Туле заочно арестовал главу фирмы «РЭМС». Ее обвиняют в покушении на мошенничество, совершенном с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере.

По данным следствия, с июля по август 2015 года руководство компании задолжало 1,7 млн рублей ресурсоснабжающему предприятию, а затем не перечислило свыше 22 млн рублей за фактически поставленное электричество. Суд арестовал принадлежащие Толкачевой объекты недвижимости, общая стоимость которых составила 107 млн рублей.

Добавим, что мэрию Тулы Толкачева возглавляла с марта 2010-го по март 2011 года.