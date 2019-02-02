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02.02.19 / 12:30 Без рубрики

Fitch предупредил российские банки о «перегреве»

Причина кроется в кредитах.

Фото: pixabay.com

В международном рейтинговом агентстве Fitch выразили обеспокоенность ростом розничных кредитов в России.

По данным аналитиков, опережающий номинальный экономический рост и рост личных доходов граждан РФ объем потребительского кредитования может привести к «перегреву» во всем российском банковском секторе. Похожая ситуация на рынке сложилась в 2013–2014 годах.

Как следует из отчета агентства, в прошлом году количество выдаваемых россиянам кредитов выросло на 22,4%, что почти на 10% больше, чем в 2017-м. Аналитики Fitch отмечают, что принимаемые Центробанком РФ меры для сдерживания роста потребкредитования пока не принесли ожидаемого результата. По оценкам финансистов, половина роста розничного кредитования в 2018 году приходилась на необеспеченные кредиты.

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