Все новости

02.02.19 / 13:50 Новости

Губернатор Ленобласти: «у нас крепкие бюджетные показатели»

Регион ищет пути развития.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

В Ленобласти искали новые решения для развития региона.

«Валовый региональный продукт уже превысил 1 трлн рублей, вырос объем производства сельского хозяйства, увеличилась численность населения. У нас крепкие бюджетные показатели — 168,6 млрд рублей доходная часть областного консолидированного бюджета при профиците 14,5 млрд рублей», – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на сессии «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

По его словам, взяв за основу принятую в 2016 году стратегию, регион успешно реализовал кластерную политику, развитие многопрофильной экономики, устранение административных барьеров и развитие малого и среднего бизнеса. Проект обновленной стратегии будет представлен на заседании правительства Ленинградской области в марте этого года.

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.