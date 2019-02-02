Губернатор Ленобласти: «у нас крепкие бюджетные показатели» Регион ищет пути развития.

В Ленобласти искали новые решения для развития региона.

«Валовый региональный продукт уже превысил 1 трлн рублей, вырос объем производства сельского хозяйства, увеличилась численность населения. У нас крепкие бюджетные показатели — 168,6 млрд рублей доходная часть областного консолидированного бюджета при профиците 14,5 млрд рублей», – заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на сессии «Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года».

По его словам, взяв за основу принятую в 2016 году стратегию, регион успешно реализовал кластерную политику, развитие многопрофильной экономики, устранение административных барьеров и развитие малого и среднего бизнеса. Проект обновленной стратегии будет представлен на заседании правительства Ленинградской области в марте этого года.