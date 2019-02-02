Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы 3 тонны золота Но больше покупать пока не станут

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов сообщила о покупке трех тонн золота у Центробанка Венесуэлы.

Как говорится в сообщении компании в Twitter, сделка произошла еще 21 января. Покупка венесуэльского золота отвечала местному законодательству, а также международным нормам, добавили представители Noor Capital.

В компании сообщили, что больше не планируют покупать у Каракаса золото до тех пор, пока ситуация в Венесуэле не будет стабилизирована. Ранее в Венесуэле собирались продать в ОАЭ 20 тонн золота, однако позже Центробанк отказался от этих намерений.