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02.02.19 / 11:02 Новости

Компания из ОАЭ купила у Венесуэлы 3 тонны золота

Но больше покупать пока не станут

Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов сообщила о покупке трех тонн золота у Центробанка Венесуэлы.

Центробанк Венесуэлы

Как говорится в сообщении компании в Twitter, сделка произошла еще 21 января. Покупка венесуэльского золота отвечала местному законодательству, а также международным нормам, добавили представители Noor Capital.

В компании сообщили, что больше не планируют покупать у Каракаса золото до тех пор, пока ситуация в Венесуэле не будет стабилизирована. Ранее в Венесуэле собирались продать в ОАЭ 20 тонн золота, однако позже Центробанк отказался от этих намерений.

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