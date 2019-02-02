Путин поручил Шойгу «приземлить» ракету «Калибр» Пусковые установки морского базирования ракет "Калибр" приспособят для наземного использования

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил провести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по приспособлению ракет «Калибр» для наземного использования.

В ходе встречи с преизидентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым Шойгу отметил, что работы над «приземлением» ракет «Калибр» станут ответом Москвы на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Путин поддержал инициативу министра о начале работ по «приземлению» «Калибров». Кроме того, президент одобрил идею создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности, сообщает 2 февраля пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что РФ не станет участницей гонки вооружений, а проектные работы не станут дополнительной нагрузкой для бюджета.

Максимальная дальность ракет комплекса «Калибр», предназначенного для ВМФ, составляет порядка 2 тыс. км. Комплекс имеют на вооружении российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 «Буян-М», а также подлодки проекта «Ясень».