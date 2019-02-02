Россия приостановит членство в ракетном договоре с США Москва ответит на действия США "зеркально"

Президент РФ Владимир Путин сообщил о приостановке членства России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в ответ на действия США.

Россия временно откажется от членства в ракетном договоре с США, заявил Путин на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. По словам российского лидера, ответ Москвы на действия Белого дома будет «зеркальным». При этом РФ не станет размещать оружие средней и меньшей дальности на территории Европы или в других регионах мира до тех пор, пока его не разместят Штаты, добавил Путин.

Он также сообщил, что России пора прекратить попытки возобновить переговоры по ДРСМД, пока США не будут готовы к «равноправному, содержательному» диалогу, важного для всего мира. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее о выходе из договора сообщил президент США Дональд Трамп. Он предложил разработать новый ракетный договор с РФ взамен якобы устаревшего документа.