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02.02.19 / 13:36 Новости

Смольный потратит 30,6 млн рублей на видеокамеры и карты памяти

Целью закупки является пополнение складских запасов автоматической телефонной станции Смольного

Камеры видеонаблюдения в Петербурге. Фото: flickr.com

Власти Петербурга объявили конкурс на поставку камер видеонаблюдения и карт памяти.

Как следует из информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГУП «АТС Смольного». Подрядчик должен будет поставить 3236 камер для помещений, а также 593 карт памяти. Начальная цена контракта составляет около 30,6 млн рублей.

В документации к закупке указано, что ее целью станет пополнение складских запасов автоматической телефонной станции Смольного.

К участию в аукционе допустят только субъекты малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут подать заявки до 11 февраля. Итоги конкурса подведут 14 февраля.

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