Смольный потратит 30,6 млн рублей на видеокамеры и карты памяти Целью закупки является пополнение складских запасов автоматической телефонной станции Смольного

Власти Петербурга объявили конкурс на поставку камер видеонаблюдения и карт памяти.

Как следует из информации на сайте госзакупок, заказчиком выступает ГУП «АТС Смольного». Подрядчик должен будет поставить 3236 камер для помещений, а также 593 карт памяти. Начальная цена контракта составляет около 30,6 млн рублей.

В документации к закупке указано, что ее целью станет пополнение складских запасов автоматической телефонной станции Смольного.

К участию в аукционе допустят только субъекты малого и среднего бизнеса. Предприниматели могут подать заявки до 11 февраля. Итоги конкурса подведут 14 февраля.