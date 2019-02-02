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02.02.19 / 18:25 Новости

Со стен станции «Беговая» сняли плитку

Новый "интерьер" заметили пассажиры петербургской подземки

Со стен «Беговой» в Петербурге исчезла плитка. Фото: vk.com/unrealized_dtp

Нехватку плитки на стенах станции метро «Беговая» жители Петербурга заметили 2 февраля. Пассажиры удивились голым стенам на недавно открытой станции.

По словам пользователей группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», плитка исчезла в павильоне «Беговой».

Добавим, что эта станция является конечной станцией на Невско-Василеостровской линии. Она находится на перекрестке улицы Савушкина и Туристской улицы. Ее открыли в 2018 году к чемпионату мира по футболу.

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