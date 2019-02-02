Со стен станции «Беговая» сняли плитку Новый "интерьер" заметили пассажиры петербургской подземки

Нехватку плитки на стенах станции метро «Беговая» жители Петербурга заметили 2 февраля. Пассажиры удивились голым стенам на недавно открытой станции.

По словам пользователей группы «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», плитка исчезла в павильоне «Беговой».

Добавим, что эта станция является конечной станцией на Невско-Василеостровской линии. Она находится на перекрестке улицы Савушкина и Туристской улицы. Ее открыли в 2018 году к чемпионату мира по футболу.