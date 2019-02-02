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02.02.19 / 14:27 Новости

Средняя сумма ипотеки в России выросла на 18%

Размер ипотечного кредита в прошлом году поставил рекорд

Сумма ипотечного кредита в России выросла за год на 18%. Фото: flickr.com

Россияне в 2018 году взяли 576,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 трлн рублей. Этот показатель вырос на 51% по сравнению с результатом 2017 года.

Как следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс», объемы ипотечного кредитования в России в 2018 году достигли рекордных показателей.

Средний размер ипотеки в прошлом году также достиг максимума, увеличившись за год на 18%. Россияне из регионов берут в кредит у банка на улучшение жилищных условий в среднем 2,4 млн рублей, сообщает РИА Новости. В Москве средний размер ипотки в 2018 году вырос на 7% до 4,2 млн рублей.

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