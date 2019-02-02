Total запустит новый проект по добыче газа на севере РФ Французская компания рассчитывает получать более 19 млн тонн газа в год

Французская нефтегазовая компания Total собирается запустить совместные с РФ проекты после успешного опыта работы в «Ямал СПГ».

По словам гендиректора компании «Тоталь Разведка Разработка Россия» Арно Ле Фолля, проект «Арктик СПГ-2» может приносить до 19,8 млн тонн в год. Об этом сообщает газета Figaro.

В конце 2018 года НОВАТЭК начал заключать контракты на основной этап работ и оборудование для второго проекта по сжижению газа «Арктик СПГ».

Иностранных инвесторов тогда не испугали санкции, которые Запад ввел против России после присоединения Крыма. Контракт на поставку газовых турбин стоимостью около 500 млн евро достался итальянской компании Nuovo Pignone, которой владеет американская General Electric.