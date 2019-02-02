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02.02.19 / 19:06 Новости

В гимназии на улице Восстания появился Петр I из снега

Компанию основателю Петербурга составила его дочь Елизавета Петровна

Снежные Петр I и Елизавета Петровна на улице Восстания. Фото: Фото: vk.com/id183292095

В центре Петербурга 2 января появились снежные скульптуры императора Петра I и его дочери Елизаветы.

Уставшие от сугробов жители Петербурга продолжают бороться со снегом с помощью собственного креатива. В ход идут не лопаты, а снег и краски.

Недавно в центре города появились основатель Петербурга вместе с дочерью Елизаветой. Они охраняют двор гимназии №209, расположенной на улице Восстания. Фотографии с «представителями царской семьи» выложила в соцсети автор произведения Ирина Кузьмина.

Чтобы вылепить снежный шедевр, ей потребовалось несколько дней. Если раньше петербурженка лепила из снега белоснежные скульптуры, то в этом году в ход пошли яркие краски.

Ранее в Петербурге слепили из снега символ года — свинью. Она появилась в одном из дворов на Учительской улице в Невском районе.

 

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