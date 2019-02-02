В гимназии на улице Восстания появился Петр I из снега Компанию основателю Петербурга составила его дочь Елизавета Петровна

В центре Петербурга 2 января появились снежные скульптуры императора Петра I и его дочери Елизаветы.

Уставшие от сугробов жители Петербурга продолжают бороться со снегом с помощью собственного креатива. В ход идут не лопаты, а снег и краски.

Недавно в центре города появились основатель Петербурга вместе с дочерью Елизаветой. Они охраняют двор гимназии №209, расположенной на улице Восстания. Фотографии с «представителями царской семьи» выложила в соцсети автор произведения Ирина Кузьмина.

Чтобы вылепить снежный шедевр, ей потребовалось несколько дней. Если раньше петербурженка лепила из снега белоснежные скульптуры, то в этом году в ход пошли яркие краски.

Ранее в Петербурге слепили из снега символ года — свинью. Она появилась в одном из дворов на Учительской улице в Невском районе.