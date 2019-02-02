В Госдуме предложили изымать имущество у нарушителей границы РФ Документ разработали после задержания украинских кораблей в Крыму

В Госдуме предложили новый способ наказания нарушителей границы РФ. Им грозит конфискация имущества, в том числе транспортных средств.

Законопроект разработал первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин.

У нарушителей будут изымать и обращать в собственность государства все или часть имущества осужденного лица.

Законопроект уже направили на заключение в Верховный суд РФ и правительство для последующего внесения в Госдуму.

По словам депутата, сейчас закон разрешает изымать имущество осужденного, если суд установил, что тот получил его преступным путем. Поправки предусматривают возвращение в уголовное законодательство института конфискации имущества как иной уголовно-правовой меры за незаконное пересечение границ.

Речь идет об использовании самоходных плавающих транспортных средств или другого транспорта, который был применен с целью пересечения госуграницы РФ без разрешения на въезд. По его словам, законопроект не противоречит международным договорам, подписанным РФ.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМФ Украины незаконно пересекли границу РФ и вошли в акваторию Керченского пролива. Их задержали сотрудники ФСБ.