В январе жители Петербурга только два дня отдохнули от снегопадов

В январе в Северной столице выпало рекордное количество снега. Толщина снежного покрова составила 95 см, что на 13 см больше, чем в январе богатого на снегопады 2011 года.
Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, в прошлый месяц спецмашины отработали 68 тыс. смен. Дворники выходили на смены 42 тыс. раз. С улиц города вывезли 1,65 млн кубометров снега. Это в четыре раза больше, чем в январе 2018-го, и почти в шесть раз больше, чем в январе 2017 года.
В первый месяц этого года, по данным синоптиков, в Петербурге только два дня прошли без снега. Всего с начала зимы в городе убрали 2 млн кубометров снега. В комитете уточнили, что для единовременного вывоза снега из Петербурга потребовалось бы 133 тыс. самосвалов. Чтобы поставить их друг за другом, понадобилось бы расстояние от Северной столицы до Мурманска.
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