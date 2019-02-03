Беглов оценил качество уборки снега во Фрунзенском районе Незапланированный объезд провели ранним утром 3 февраля.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов совершил незапланированный объезд Фрунзенского района. Об этом 3 февраля сообщили в администрации города.

Неожиданная проверка последовала после многочисленных жалоб от жителей Купчино на плохую уборку снега и наледи.

Так, ранним утром 3 февраля Беглов лично проинспектировал обстановку на Обводном канале и Лиговском проспекте. Он обращал внимание на качество уборки возле зданий, а также очистку крыш социально значимых сооружений от сосулей.

Врио губернатора осмотрел состояние тротуаров и пешеходных зон. Заглянул он и во дворы жилых домов, где пообщался с местными жильцами.

В рамках объезда Беглов посетил взрослое травматологическое отделение Фрунзенского района на Моравском переулке, дом 5, к.1. Жители Купчино пожаловались врио губернатору, что здесь приходится сидеть в очереди по несколько часов. Для решения этого вопроса вызвали социального вице-губернатора Анну Митянину, которой Беглов отдал распоряжение наладить работу в травмпункте.

Оценку увиденного и услышанного в процессе объезда, врио губернатора озвучил на рабочем совещании с главой Фрунзинского района, управляющими компаниями и муниципалами. Обсуждение вопроса уборки Петербурга от снега и наледи будет поднято на рабочем совещании с членами Правительства в понедельник.