В Минздраве назвали возрастную группу, наиболее склонную к ожирению

По данным Минздрава РФ за 2017 год, наибольшее число страдающих от ожирения пациентов значится в возрастной группе старше 55 лет.
Как отмечает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, причина по которой люди из данной группы склонны к ожирению — низкая физическая активность. От пищевых привычек при этом мало кто отказывается.
Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её,
— отмечает Тутельян.
Одной из главных причин этого недуга также является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания. В ведомстве подчёркивают, что разъяснять их человеку нужно с самого детства. Это позволит остановить развитие ожирения среди различных возрастных групп.
В Минздраве отметили тенденцию к увеличению заболеваемости ожирением в 2017 году. Кроме того, в последние годы недуг «помолодел».
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