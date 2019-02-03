В Минздраве назвали возрастную группу, наиболее склонную к ожирению В ведомстве отметили тенденцию к увеличению заболеваемости ожирением в 2017 году.

По данным Минздрава РФ за 2017 год, наибольшее число страдающих от ожирения пациентов значится в возрастной группе старше 55 лет.

Как отмечает главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, причина по которой люди из данной группы склонны к ожирению — низкая физическая активность. От пищевых привычек при этом мало кто отказывается.

Люди привыкли есть на 3 тыс. килокалорий, а тратят, например, 2,5 тыс. килокалорий. Вот эти лишние пятьсот переходят в жир. Физическая активность с возрастом уменьшается, мы не поддерживаем её,

— отмечает Тутельян.

Одной из главных причин этого недуга также является отсутствие системного образования в вопросах здорового питания. В ведомстве подчёркивают, что разъяснять их человеку нужно с самого детства. Это позволит остановить развитие ожирения среди различных возрастных групп.

В Минздраве отметили тенденцию к увеличению заболеваемости ожирением в 2017 году. Кроме того, в последние годы недуг «помолодел».