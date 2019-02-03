Из дельфинария на Петроградке эвакуировали 100 человек

В Петроградском районе Петербурга экстренно эвакуировали дельфинарий. Об этом 3 февраля сообщили пользователи социальных сетей.
По словам очевидцев, на Константиновском проспекте в помещении дельфинария произошло возгорание. Так, днем 3 февраля к зданию подъехало несколько пожарных машин и врачи скорой помощи.
Как сообщили корреспонденту АБН в пресс-службе МЧС, в одном из помещений на электропроводке произошло короткое замыкание. Для обеспечения безопасности из здания дельфинария были эвакуированы 100 человек. Однако техническая неисправность не повлекла за собой серьёзных последствий.
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