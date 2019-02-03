Все новости

03.02.19 / 16:19 Новости

Из дельфинария на Петроградке эвакуировали 100 человек

Произошло короткое замыкание на электропроводке.

Фото: группа «Вконтакте» ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Петроградском районе Петербурга экстренно эвакуировали дельфинарий. Об этом 3 февраля сообщили пользователи социальных сетей.

По словам очевидцев, на Константиновском проспекте в помещении дельфинария произошло возгорание.  Так, днем 3 февраля к зданию подъехало несколько пожарных машин и врачи скорой помощи.

Как сообщили корреспонденту АБН в пресс-службе МЧС, в одном из помещений на электропроводке произошло короткое замыкание. Для обеспечения безопасности из здания дельфинария были эвакуированы 100 человек. Однако техническая неисправность не повлекла за собой серьёзных последствий.

 

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,225 seconds.