«Незыгарь» заявил о встрече Навального и Пригожина, ее «участники» шутят и молчат Телеграм-каналы волнуются

В воскресенье, 3 февраля политический вопрос захватил тысячи людей в телеграм-каналам. Инициировал дискуссию канал «Незыгарь», который опубликовал снимки и сообщил о факте встречи в Санкт-Петербурге оппозиционера Алексея Навального и бизнесмена Евгения Пригожина.

По информации канала, встреча прошла на Васильевском острове в отеле Sokos. Однако сам факт встречи многие поставили под сомнение. Так, сам Алексей Навальный встречу опроверг, отшутившись на этот счет в своем телеграм-канале. Бизнесмен Пригожин сам не ответил, зато пресс-служба его компании на запрос издания Gazeta.SPb заявила, что «Евгений Викторович личные встречи не комментирует».

Если предположить, что встреча была, то возникает вопрос – в чем был ее смысл? Вряд ли оппозиционер хотел воспользоваться кейтеринговыми услугами специализирующегося на этом «Конкорда». Тогда остаётся вариант с использованием медиа-ресурсов. Еще два года назад журнал РБК опубликовал данные о том, что Пригожин имеет отношение минимум к 16 интернет-ресурсам с многомиллионной аудиторией.

Так это или нет, остается неизвестным. Пока лишь можно констатировать, что заявления о встрече и последовавшие опровержения достаточно сильно задели общественность, хотя до сегодняшнего дня поездка Алексея Навального в Санкт-Петербург проходила достаточно спокойно, в субботу политик выступил перед сотнями своих сторонников в конгресс-холле «Васильевский» на набережной реки Смоленки. Никаких задержаний и провокаций замечено не было.