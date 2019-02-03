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03.02.19 / 13:53 Новости

Обнародован список самых романтичных городов мира

Первое место в десятке самых романтичных городов мира занял Нью-Йорк.

Фото: Pixabay

Британский сервис бронирования спа-курортов исследовал 66 городов мира для определения степени их «романтичности». Специалисты принимали во внимание пять критериев.

Они учитывали количество хэштэгов (на тему предложения руки и сердца) в социальных сетях за последние полугодие и процент заключенных браков в мегаполисе. Кроме того, эксперты проанализировали данные Nestpick, которые помогли оценить качество жизни и уровень сексуальной активности граждан. Завершили исследование специалисты подсчётом романтических сообщений в соцсетях с использованием хэштегов на тему «любовь».

На основании полученных результатов аналитики якобы вывели «Всемирный романтический индекс».

Каждый город набрал определённое количество баллов, по которым и был составлен рейтинг.

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