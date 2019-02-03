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03.02.19 / 19:22 Новости

Полузащитник «Зенита» Казаков будет играть за ФК «Ленинградец»

В послужном списке 19-летнего спортсмена значатся 38 матчей и 15 игр за «Зенит-2».

Фото: ФК «Зенит-2»

Руслан Казаков, известный как полузащитник «Зенита», продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Ленинградец». Информация об этом появилась на официальном сайте команды Ленобласти 3 февраля.

В послужном списке 19-летнего спортсмена значатся 38 матчей и 15 игр за «Зенит-2». Казаков является неоднократным победителем первенства и Кубка Санкт-Петербурга.

Футбольный клуб «Зенит» желает игроку успехов в составе новой команды,

— отмечается в сообщении петербургского клуба.

Тем временем, основной состав «Зенита» пополнился новым футболистом — Вильмаром Барриосом. Колубмийского полузащитника купили у клуба «Бока Хуниорс». Барриос присвоил себе номер 25. Отметим, что  когда-то под этим номером выступал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

В тот же день «Зенит» подписал контракт с иранским нападающим Сердаром Азмуном. Ранее он играл за казанский «Рубин».

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