Полузащитник «Зенита» Казаков будет играть за ФК «Ленинградец» В послужном списке 19-летнего спортсмена значатся 38 матчей и 15 игр за «Зенит-2».

Руслан Казаков, известный как полузащитник «Зенита», продолжит свою карьеру в футбольном клубе «Ленинградец». Информация об этом появилась на официальном сайте команды Ленобласти 3 февраля.

В послужном списке 19-летнего спортсмена значатся 38 матчей и 15 игр за «Зенит-2». Казаков является неоднократным победителем первенства и Кубка Санкт-Петербурга.

Футбольный клуб «Зенит» желает игроку успехов в составе новой команды,

— отмечается в сообщении петербургского клуба.

Тем временем, основной состав «Зенита» пополнился новым футболистом — Вильмаром Барриосом. Колубмийского полузащитника купили у клуба «Бока Хуниорс». Барриос присвоил себе номер 25. Отметим, что когда-то под этим номером выступал главный тренер петербургской команды Сергей Семак.

В тот же день «Зенит» подписал контракт с иранским нападающим Сердаром Азмуном. Ранее он играл за казанский «Рубин».