Все новости

03.02.19 / 15:52 Новости

Рэпер Децл ушёл из жизни в возрасте 35 лет

По предварительным данным, смерть наступила из-за остановки сердца.

Фото: wikipedia

В ночь на 3 февраля от остановки сердца скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий (более известный как Децл). Информация о смерти музыканта появилась на странице его отца в Facebook.

Подтвердил факт кончины Децла и его концертный директор — Павел Беленец.

Пик популярности Толмацкого пришёлся на начало 2000-х годов. Его работы крутили по всем радиостанциям и музыкальным каналам страны. Наиболее известные композиции: «Вечеринка», «Кровь моя, кровь» , «Слёзы».

Музыкант родился в Москве 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом «Кто?ты» вышел в 2000 году. Он и по сей день является одним из самых продаваемых в России (тираж: более миллиона экземпляров).

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.