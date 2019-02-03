Рэпер Децл ушёл из жизни в возрасте 35 лет По предварительным данным, смерть наступила из-за остановки сердца.

В ночь на 3 февраля от остановки сердца скончался популярный российский рэпер Кирилл Толмацкий (более известный как Децл). Информация о смерти музыканта появилась на странице его отца в Facebook.

Подтвердил факт кончины Децла и его концертный директор — Павел Беленец.

Пик популярности Толмацкого пришёлся на начало 2000-х годов. Его работы крутили по всем радиостанциям и музыкальным каналам страны. Наиболее известные композиции: «Вечеринка», «Кровь моя, кровь» , «Слёзы».

Музыкант родился в Москве 22 июля 1983 года. Его дебютный альбом «Кто?ты» вышел в 2000 году. Он и по сей день является одним из самых продаваемых в России (тираж: более миллиона экземпляров).