Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на пять лет Она содержит меры, необходимые для достижения целей стратегического планирования

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Об этом стало известно в понедельник из материалов на сайте правительства РФ.

Как говорится в документе, меры, предусмотренные концепцией, необходимы для достижения целей стратегического планирования. Концепция разделена на 12 разделов. Она предусматривает действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствованию системы госпрограмм и внедрению принципов проектного управления, улучшению системы управления налоговыми расходами, внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета, повышению эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и другие меры.

Кроме того, для повышения эффективности расходов бюджета решено внедрить в систему управления госфинансами обзоры бюджетных расходов. Речь идет о систематическом анализе постоянных расходов. Анализ поможет определить и сравнить различные варианты экономии денег, выбор и реализацию самого оптимального варианта.

Добавим, концепцию рассмотрело и одобрило правительство РФ. Соответствующее заседание состоялось 17 января 2019 года. Медведев подписал соответствующее распоряжение 31 января 2019 года.