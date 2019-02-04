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04.02.19 / 11:47 Новости / Россия и мир / Экономика

Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов на пять лет

Она содержит меры, необходимые для достижения целей стратегического планирования

Фото Правительство

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах. Об этом стало известно в понедельник из материалов на сайте правительства РФ.

Как говорится в документе, меры, предусмотренные концепцией, необходимы для достижения целей стратегического планирования. Концепция разделена на 12 разделов. Она предусматривает действия по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, совершенствованию системы госпрограмм и внедрению принципов проектного управления, улучшению системы управления налоговыми расходами, внедрению эффективных процедур планирования и современных технологий исполнения бюджета, повышению эффективности и качества оказания госуслуг в социальной сфере и другие меры.

Кроме того, для повышения эффективности расходов бюджета решено внедрить в систему управления госфинансами обзоры бюджетных расходов. Речь идет о систематическом анализе постоянных расходов. Анализ поможет определить и сравнить различные варианты экономии денег, выбор и реализацию самого оптимального варианта.

Добавим, концепцию рассмотрело и одобрило правительство РФ. Соответствующее заседание состоялось 17 января 2019 года. Медведев подписал соответствующее распоряжение 31 января 2019 года.

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