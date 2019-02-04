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04.02.19 / 06:52 Новости

На 77-м году ушел из жизни актер Анатолий  Артемов

О дате и месте прощания будет объявлено особо.

Молодежный театр на Фонтанке

В воскресенье в Санкт-Петербурге скончался актер Анатолий  Артемов, проработавший три десятка лет в Молодежном театре на Фонтанке.

О смерти актера сообщили в театре, в котором он работал. Анатолий  Артемов был известен петербуржцам по ролям в спектаклях «Танго», «Наш городок», Жаворонок» и «Прошлым летом в Чулимске».

В театр на Фонтанке актер пришел еще в 1989 году вместе с Семеном Спиваком, возглавившим труппу.

До театра на Фонтанке актер играл  Александринском театре, БДТ и ТЮЗе.

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