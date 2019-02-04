На 77-м году ушел из жизни актер Анатолий Артемов О дате и месте прощания будет объявлено особо.

В воскресенье в Санкт-Петербурге скончался актер Анатолий Артемов, проработавший три десятка лет в Молодежном театре на Фонтанке.

О смерти актера сообщили в театре, в котором он работал. Анатолий Артемов был известен петербуржцам по ролям в спектаклях «Танго», «Наш городок», Жаворонок» и «Прошлым летом в Чулимске».

В театр на Фонтанке актер пришел еще в 1989 году вместе с Семеном Спиваком, возглавившим труппу.

До театра на Фонтанке актер играл Александринском театре, БДТ и ТЮЗе.