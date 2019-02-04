Петербуржцы в декабре жаловались в Государственную жилищную инспекцию 3343 раза Из-за завышения квартплаты - 970 раз



Петербуржцы в декабре 2018 года жаловались в Государственную жилищную инспекцию Петербурга 3343 раза по разным вопросам эксплуатации жилых домов. Об этом в инспекции сообщили в понедельник.

Большинство жалоб касалось завышения квартплаты. По этому поводу горожане обращались 970 раз. А из-за нарушения правил управления МКД — 504 раза. О неудовлетворительном санитарном состоянии домов и близлежащих территорий жители города сообщали 543 раза; о некачественном предоставлении ЖКУ – 475 раз; о нарушении правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования — 407 раз; о незаконной перепланировке — 263 и некачественном капремонте – 181 раз.

Кроме того, инспекция составила рейтинг “лучших районов” по итогам декабря прошедшего года. Его возглавили Калининский, Кронштадтский, Приморский и Выборгский районы.

Добавим, 31 января в ведомстве сообщили, что с 1 декабря 2018 года инспекция завела 141 административное дело по результатам проверок зимней уборки. Всего было начислено 22,3 млн рублей штрафов. Было выписано 493 предписания.