Все новости

04.02.19 / 14:16 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы в декабре жаловались в Государственную жилищную инспекцию 3343 раза

Из-за завышения квартплаты - 970 раз


Петербуржцы в декабре 2018 года жаловались в Государственную жилищную инспекцию Петербурга 3343 раза по разным вопросам эксплуатации жилых домов. Об этом в инспекции сообщили в понедельник.

Большинство жалоб касалось завышения квартплаты. По этому поводу горожане обращались 970 раз. А из-за нарушения правил управления МКД — 504 раза. О неудовлетворительном санитарном состоянии домов и близлежащих территорий жители города сообщали 543 раза; о некачественном предоставлении ЖКУ – 475 раз; о нарушении правил эксплуатации и ремонта инженерных сетей и оборудования — 407 раз; о незаконной перепланировке — 263 и некачественном капремонте – 181 раз.

Кроме того, инспекция составила рейтинг “лучших районов” по итогам декабря прошедшего года. Его возглавили Калининский, Кронштадтский, Приморский и Выборгский районы.

Добавим, 31 января в ведомстве сообщили, что с 1 декабря 2018 года инспекция завела 141 административное дело по результатам проверок зимней уборки. Всего было начислено 22,3 млн рублей штрафов. Было выписано 493 предписания.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

﻿

Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
*Материалы в рубрике ""Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2019

114 SQL queries done. Page generation took 0,185 seconds.