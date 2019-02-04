Эксперты: Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина Первое место занял Казахстан

Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина — 45 рублей за литр, и 20-е — по количеству топлива, которое можно купить на среднюю зарплату. Об этом стало известно в понедельник из исследования “РИА Рейтинг”.

Первое место в рейтинге дешевизны занимает Казахстан со стоимостью 30,9 рубля одного литра 95-го. Затем идет Россия, а дальше Белоруссия — 46,9 рубля. А дороже всего бензин обходится жителям Нидерландов — 117,7 рубля за литр. В Норвегии, Дании, Италии и Греции бензин стоит дороже 112 рублей.

Рейтинг дешевизны дизельного топлива также возглавляют Казахстан (46,5 рубля за литр), Россия и Белоруссии (по 47,2 рубля). А в конце списка оказалась Норвегия, там дизельного топливо стоит 114,5 рубля за литр.

По словам экспертов, в большинстве (26 из 33) исследуемых стран бензин подешевел. Значительнее всего это коснулось Кипра — снижение составило 12,3%. А в семи странах бензин прибавил в цене. Больше всего в Белоруссии. Там за год бензин подорожал на 19,7%. Вторую позицию заняла Россия с 9,7%.

Добавим, специалисты РИА Рейтинг исследовали ситуацию в 33 странах Европы и Казахстане. Для расчета использовались на середину января. Однако для Норвегии, Казахстана и Украины брали данные за декабрь. Эксперты учитывали цены на 95-й бензин.