Акционер ММК Виктор Рашников купил у Гуцериева долю в проекте отеля на Тверской Закончить строительство планируют к 2022 году

Компания Corinthia Hotels Group откроет отель класса люкс на Тверской улице, 10 на месте гостиницы «Центральная». Об этом компания сообщила в понедельник.

По данным РБК, основной акционер Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников стал совладельцем доли проекта гостиницы. Управляющая компания Corinthia Hotels Group — IHI plc — стала миноритарным акционером компании, создаваемой с консорциумом инвесторов для покупки объекта. Представитель Рашникова подтвердил изданию, что бенефициарами консорциума являются Рашников, Надер Надер и IHI plc.

Проект выкупили у семьи Гуцериевых. Информация о смене собственника “Люксъ Отель” появилась 31 января. Покупатели приобрели 73,5%, а 27% остались у ГК “Центральный”, подконтрольной “Сафмару” (Михаил Гуцериев — глава совета директоров компании).

В будущем отеле будут гостиничные номера, апартаменты, спа, торговые площади и подземная парковка. Закончить строительство планируют к 2022 году.

Добавим, в сентябре 2018 года РБК стало известно, что “Сафмар” собирается продать проект строительства отеля. Согласно данным издания, сделка планировалась на $50–70 млн.