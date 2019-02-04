Торги на Московской бирже открылись ростом основных индексов Индекс Мосбиржи - 2525,16 пункта; индекс РТС - 1214,29 пункта

Торги на Московской бирже в понедельник открылись ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,14% и достиг отметки в 2525,16 пункта.

Индекс РТС к открытию торговой сессии прибавил 0,25%. Он торгуется на уровне 1214,29 пункта.

Старший аналитик информационно-аналитического центра “Альпари” Вадим Иосуб считает, что в понедельник российский рынок может продолжить обновление исторических максимумов. На предыдущей торговой сессии основные мировые фондовые индексы в основном росли. Однако российские индексы отличились и закрылись разнонаправлено. В понедельник фондовые индексы стран АТР росли на 0,2-1,3%. По словам аналитика, на таком позитивном фоне можно прогнозировать продолжение роста российского рынка. Иосуб предполагает, что индекс МосБиржи будет торговаться в границах 2495-2545 пунктов, по индексу РТС —1200-1225 пунктов.