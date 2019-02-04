Торги на Московской бирже закрылись разнонаправленно Индекс Мосбиржи - 2523,52 пункта; индекс РТС - 1211,15 пункта

Торги на Московской бирже в понедельник закрылись разнонаправленно. Индекс Мосбиржи оказался в плюсе.

К закрытию индекс Мосбиржи прибавил 0,07% пункта. Он достиг уровня 2523,52 пункта. А индекс РТС упал незначительно — на 0,01% — и торгуется у отметки 1211,15 пункта.

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс», отметила, что индекс МосБиржи в понедельник продемонстрировал устойчивый рост и обновил очередной максимум на уровне 2537 п. Бенчмарк РТС закрывается выше 1200 п. Аналитик считает, что торговая сессия во вторник откроется с небольшим минусом, так как внешний фон неоднозначен. Американские индексы торгуются с минусом в начале торговой сессии. Исключением является индекс Nasdaq, который прибавляет 0,5% из-за роста технологического сектора.