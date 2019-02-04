В комитете по здравоохранению Петербурга проходят обыски Комитет в это время продолжает работать

В комитете по здравоохранению Петербурга сотрудники территориального управления Следственного комитета России (СКР) проводят обыски. Об этом стало известно в понедельник.

Как передает “Коммерсант”, Следственный комитет пока не комментирует информацию. А в комитете по здравоохранению подтвердили проведение оперативных мероприятий. Однако причину обыска не назвали. Также в пресс-службе комитета отметили, что силовики документы не изымают, но просматривают. Комитет в это время продолжает работать.

Как отмечает издание, ссылаясь на неофициальные данные, СКР заинтересовался предполагаемыми нарушениями при исполнении госконтрактов на реализацию льготных лекарственных препаратов через городские аптеки.

Добавим, с шести часов утра 31 января у активистов движения “Нет свалке Коломна” в Коломне начались прошли обыски. Движение выступает против мусорного полигона «Воловичи». Некоторых активистов забрали в полицию для допроса.