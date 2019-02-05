Автобус №374 изменит маршрут в Пушкинском районе Петербурга В одну сторону

Автобус №374 изменит маршрут в Пушкинском районе Петербурга с 7 февраля 2019 года. Об этом во вторник сообщили в комитете по транспорту.

Измененный маршрут станет постоянным для автобуса. Теперь он будет следовать от “конечки” «Колпино, Заводской проспект» по действующей трассе до Колпинского шоссе, далее по Колпинскому шоссе, Промышленной улице, Сетевой улице, шоссе Подбельского до конечной остановки «Шоссе Подбельского» (в обратном направлении — по действующей трассе без изменений).

Добавим, 1 февраля стало известно, что автобус №54 также изменит свой маршрут. По новому маршруту он будет ездить на постоянной основе. Как отметили в комитете по транспорту, такие изменения улучшат транспортное обслуживание жителей Центрального района.