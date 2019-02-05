Экс-главу банка “Открытие” Евгения Данкевича объявили в розыск За растрату 34 млрд рублей

Экс-главу банка “Открытие” Евгения Данкевича объявили в розыск. Об этом накануне в интервью “Коммерсанту” рассказал зампредседателя Следственного комитета России (СКР) Игорь Краснов.

Его разыскивают за растрату 34 млрд рублей. Расследование ведет Главное следственное управление. По версии следствия, летом 2017 года, находясь в должности председателя правления банка, подозреваемый вступил в преступный сговор с руководителями O1 Group и «O1 Групп Финанс». Однако их личности пока не установлены. Они были заемщиками банка. Неустановленные лица выпустили и разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимость с 1 тыс. рублей.

Данкевич поручил выкупить ценные бумаги по полной стоимости. Однако реальная стоимость облигаций была более чем вдвое меньше от их номинала. Таким образом экс-глава банка получил 34 млрд рублей, а O1 Group досрочно выплатила все долги по кредитам «Открытию».

Добавим, по словам Краснова, ГСУ с ФСБ в настоящее время устанавливают личности его соучастников. Кроме того, центральный аппарат СКР в настоящий момент расследует 61 уголовное дело в отношении владельцев и топ-менеджеров различных банков.