ФАС выяснила причину резкого скачка цен на топливо весной 2018 года Ведомство планирует возбудить антимонопольное дело

Федеральная антимонопольная служба предполагает, что причиной резкого скачка цен на топливо на бирже весной 2018 года был сговор трейдеров. Об этом во вторник журналистам сообщил замруководителя ФАС Андрей Цариковский.

На этом основании ведомство планирует возбудить антимонопольное дело, передает “Коммерсант”. Пока имеются в виду “два достаточно крупных” трейдера. Однако, как уточнил Цариковский, в деле могут появиться и новые подозреваемые. Он пояснил, что биржа для многих имеет рекомендательный характер. Поэтому действия трейдеров приводили к подорожанию топлива на бирже, а затем и к общему росту цен.

Добавим, представитель ФАС напомнил, что некоторые «крупные игроки» ушли с биржи из-за подозрений манипулирования ценами. По предположению издания, имеется в виду «Роснефть». Компания приостановила торги на бирже в середине ноября.