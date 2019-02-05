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05.02.19 / 12:44 Новости / Россия и мир

ФАС возбудит дело в отношении Samsung в ближайшие дни

Из-за координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается возбудить дело в отношении Samsung в России в ближайшие 7-10 дней. Об этом во вторник журналистам сообщил замруководителя ведомства Андрей Цариковский.

Как передает “Прайм”, компания подозревается в координации цен на смартфоны.

Добавим, осенью прошлого года начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев рассказал, что Samsung подозревается еще и в наличии антиконкурентных соглашений. Кроме того, у антимонопольной службы есть наработки по отношению к другим компаниям рынка. Однако конкретных компаний он не назвал.

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