ФАС возбудит дело в отношении Samsung в ближайшие дни Из-за координации цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается возбудить дело в отношении Samsung в России в ближайшие 7-10 дней. Об этом во вторник журналистам сообщил замруководителя ведомства Андрей Цариковский.

Как передает “Прайм”, компания подозревается в координации цен на смартфоны.

Добавим, осенью прошлого года начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев рассказал, что Samsung подозревается еще и в наличии антиконкурентных соглашений. Кроме того, у антимонопольной службы есть наработки по отношению к другим компаниям рынка. Однако конкретных компаний он не назвал.