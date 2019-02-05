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05.02.19 / 07:14 Новости

Финансовые пирамиды начал искать робот Центробанка, ведущий себя как человек

Робот анализирует данные в сети

Фото: pixabay.com

В России уже несколько месяцев действует робот Центробанка, задача которого заключается в поиске финансовых пирамид.

Робот использует модель поиска, которая работает и ведет себя практически как обычный человек, решивший поискать в интернете, куда ему вложить собственные деньги. Робот проверяет, является ли компания предлагающая финансовые услуги финансовой пирамидой или нет. В интервью агентству РИА Новости, представитель Центробанка Валерий Лях пояснил, что модель поиска использует технологии bigdata.

В Центробанке подразделение, по борьбе с финансовыми пирамидами действует с 2014 года и называется  Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке. Именно это ведомство собирает всю информацию от граждан, помогает им консультациями и сотрудничает с правоохранительными органами. На сайте Центробанка есть и специальный раздел,  в котором россиянам объяснены все признаки финансовых пирамид.

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