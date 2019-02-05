Финансовые пирамиды начал искать робот Центробанка, ведущий себя как человек Робот анализирует данные в сети

В России уже несколько месяцев действует робот Центробанка, задача которого заключается в поиске финансовых пирамид.

Робот использует модель поиска, которая работает и ведет себя практически как обычный человек, решивший поискать в интернете, куда ему вложить собственные деньги. Робот проверяет, является ли компания предлагающая финансовые услуги финансовой пирамидой или нет. В интервью агентству РИА Новости, представитель Центробанка Валерий Лях пояснил, что модель поиска использует технологии bigdata.

В Центробанке подразделение, по борьбе с финансовыми пирамидами действует с 2014 года и называется Главное управление противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке. Именно это ведомство собирает всю информацию от граждан, помогает им консультациями и сотрудничает с правоохранительными органами. На сайте Центробанка есть и специальный раздел, в котором россиянам объяснены все признаки финансовых пирамид.