Обновленный Центробанк, долг Венесуэлы и скачки цен на топливо. Итоги вторника

У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль. Венесуэльская PDVSA выплатила “Роснефти” половину долга. А ФАС выяснила причину резкого скачка цен на топливо весной 2018 года.

У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль и логотип в виде двуглавого орла. В новом логотипе оба клюва двуглавого орла закрыты. Кроме того, контуры перьев исчезли.

Федеральная антимонопольная служба предполагает, что причиной резкого скачка цен на топливо на бирже весной 2018 года был сговор трейдеров. На этом основании ведомство планирует возбудить антимонопольное дело.

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA за предыдущий год выплатила “Роснефти половину долга в размере $2,3 млрд. По соглашению сторон PDVSA выплачивает долг поставками нефти.