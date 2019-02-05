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05.02.19 / 17:25 Новости / Петербург и Ленобласть

КСП начала проверку комитета по инвестициям Смольного

Также КСП проверит подведомственное комитету СПб ГБУ “Учреждение инвестиций”

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансовой деятельности комитета по инвестициям Смольного. Об этом в КСП сообщили во вторник.

Также КСП проверит подведомственное комитету СПб ГБУ “Учреждение инвестиций”. Контрольным мероприятием руководит аудитор КСП Константин Желудков.

По результатам проверки палата оценит достоверность и обоснованность формирования потребности в бюджетных средствах, реализацию этих средств и соблюдение законодательства. Кроме того, инспекторы КСП проверят реализацию инвестпроектов и долгосрочных обязательств города перед инвесторами. Завершится проверка 29 марта текущего года.

Напомним, во вторник, 5 февраля, КСП также начала проверять МО Лиговка-Ямская. Руководит проверкой аудитор Юрий Шутов. Проверка закончится 15 марта.

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