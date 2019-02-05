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05.02.19 / 12:59 Новости / Петербург и Ленобласть

КСП начала проверку МО Лиговка-Ямская

Проверкой руководит аудитор Юрий Шутов

Фото АБН

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку финансово-хозяйственной деятельности муниципального образования Лиговка-Ямская. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе КСП.

Проверкой руководит аудитор Юрий Шутов. Ведомство проверит деятельность МО на законность, эффективность и целевое использование бюджета, а также проанализирует ведение бухгалтерского учета, управление и распоряжение муниципальной собственностью. Кроме того, специалисты КСП проверят муниципальные контракты, которые были заключены с 2017 года по настоящее время. Контрольное мероприятие завершится 15 марта.

Добавим, бюджет МО Ликовка-Ямская в текущем году составит 88 млн рублей. В 2018 году в бюджет вошло более 77 млн рублей, а годом ранее — 88 млн рублей. Руководит МО Константин Ковалев.

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