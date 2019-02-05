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05.02.19 / 20:16 Новости / Россия и мир

У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль

Его разработало российское агентство Otvetdesign

Фото: otvetdesign

У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль и логотип в виде двуглавого орла. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как передает ТАСС, регулятор уже начал постепенно внедрять свой новый стиль. Например, логотип появился в свежем выпуске “Вестника Банка России”. Также изменилось оформление в соцсетях.

В новом логотипе оба клюва двуглавого орла закрыты. Кроме того, контуры перьев исчезли. В пресс-службе Банка России подчеркнули, что кардинально логотип не изменился, а также указали на преемственность с предыдущим вариантом. Кроме того, он стал современнее и удобнее для использования, отметили в ЦБ.

Новый стиль и лого разработало российское брендинговое агентство Otvetdesign. В агентстве рассказали, что для Центробанка также разработаны дополнительные образы для новых коммуникационных каналов для значительного расширения поля его присутствия.

Добавим, 31 января в Банке России рассказали, что в прошлом году в Петербурге стали активнее подделывать иностранные купюры. За год было обнаружено 233 поддельные иностранные купюры. Среди них 214 купюр долларов США.

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