У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль Его разработало российское агентство Otvetdesign

У Центробанка РФ появился новый фирменный стиль и логотип в виде двуглавого орла. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ЦБ.

Как передает ТАСС, регулятор уже начал постепенно внедрять свой новый стиль. Например, логотип появился в свежем выпуске “Вестника Банка России”. Также изменилось оформление в соцсетях.

В новом логотипе оба клюва двуглавого орла закрыты. Кроме того, контуры перьев исчезли. В пресс-службе Банка России подчеркнули, что кардинально логотип не изменился, а также указали на преемственность с предыдущим вариантом. Кроме того, он стал современнее и удобнее для использования, отметили в ЦБ.

Новый стиль и лого разработало российское брендинговое агентство Otvetdesign. В агентстве рассказали, что для Центробанка также разработаны дополнительные образы для новых коммуникационных каналов для значительного расширения поля его присутствия.

Добавим, 31 января в Банке России рассказали, что в прошлом году в Петербурге стали активнее подделывать иностранные купюры. За год было обнаружено 233 поддельные иностранные купюры. Среди них 214 купюр долларов США.