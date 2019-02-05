Московская биржа открылась ростом основных индексов Индекс Мосбиржи - 2528,13 пункта; индекс РТС - 1214,38 пункта

Московская биржа во вторник открылась ростом основных индексов. Индекс Мосбиржи вырос на 0,18% и достиг отметки 2528,13 пункта.

Индекс РТС вырос на 0,27%. К открытию он торгуется по 1214,38 пункта.

Финансовый аналитик Наталья Мильчакова подчеркнула, что в понедельник российский фондовый рынок показал слабую, но при этом противоречивую динамику. Индекс РТС опустился всего лишь на 0,01%, а индекс Московской биржи вырос на чуть менее 0,07%. Аналитик спрогнозировала небольшой рост российских индексов к утру вторника: по индексу РТС торги в границах 1100-1250 пунктов, а по индексу МосБиржи — 2500-2550 пунктов.