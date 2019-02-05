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05.02.19 / 15:53 Новости / Россия и мир / Рынки / Финансы / Экономика

Официальный евро опустился ниже 75 рублей

Курс доллара - 65,5691 рубля; курс евро - 74,9127 рубля

Коллаж АБН

Центробанк РФ установил официальный курс евро на среду ниже 75 рублей. Европейская валюта подешевела на 14,38 копейки и достигла отметки 74,9127 рубля.

Официальный курс доллара снизился на 1,68 копейки. Он будет стоить 65,5691 рубля.

На Московской бирже основные иностранные валюты торгуются в красной зоне. Евро подешевел на 19 копеек. По фиксингу на 15:35 по московскому времени европейская валюта торгуется на уровне 74,81 рубля. Доллар подешевел на 12,5 копейки и стоит 65,465 рубля.

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