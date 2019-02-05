Венесуэльская PDVSA выплатила “Роснефти” половину долга

Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы PDVSA за предыдущий год выплатила “Роснефти половину долга в размере $2,3 млрд. Об этом российская компания сообщила во вторник.
В частности, за 4-й квартал было погашено $800 млн долга. Согласно соглашению сторон PDVSA выплачивает долг поставками нефти.
Добавим, российской компании принадлежат доли в пяти СП с PDVSA. Предприятия занимаются геологоразведкой и добычей нефти на шельфе и суше Венесуэлы. Кроме того, “Роснефть” владеет газоразведочным проект в Венесуэле на месторождениях Патао, Мехильонес и Рио Карибе с геологическими запасами 180 млрд куб. м.
112 SQL queries done. Page generation took 0,136 seconds.