“Роснефть” за год увеличила добычу углеводородов на 1,3% Компания добыла 285,5 млн т по итогам года

Нефтяная компания «Роснефть» за 2018 год увеличила добычу углеводородов на 1,3%. Об этом в компании сообщили во вторник.

Таким образом компания добыла 285,5 млн т по итогам года. Среднесуточная добыча углеводородов составила около 5,8 млн баррелей нефтяного эквивалента.

При этом в 2018 году нефти и конденсата было добыто на 2,1% больше, чем годом ранее — 230,2 млн т. Как пояснили в компании, росту добычи способствовало достижение ркордных объемов производства на крупнейшем активе компании «РН- Юганскнефтегаз». Кроме того, “Роснефть” запустила новые месторождения. Также среди ключевых факторов роста в компании отметили “гибкое маневрирование разработкой действующих месторождений в условиях выполнения компанией договоренностей по ограничению добычи в рамках соглашения ОПЕК+».

Добыча газа за год упала на 1,7% и достигла 67,26 млрд куб. м. Однако в 4кв наблюдается рост добычи газа на 4,2% (по сравнению с 3кв). За этот период было добыто 17,31 млрд куб. м. по сравнению с третьим кварталом.