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05.02.19 / 19:16 Новости / Петербург и Ленобласть

S7 Airlines откроет рейсы из “Пулково” на Сардинию

Рейсы будут выполняться два раза в неделю

Авиаперевозчик откроет рейсы из петербургского аэропорта “Пулково” в Ольбию на севере острова Сардиния с 28 апреля этого года. Об этом в авиакомпании сообщили во вторник.

Регулярные рейсы будут выполняться самолетом Airbus A319 два раза в неделю — по понедельникам и пятницам. Вылет в понедельник запланирован на 9:35 по московскому времени, а прилет в Ольбию — в 12:35 по местному времени. В обратный путь самолет вылетит в 13:35 и прибудет в Петербург в 18:30.

По пятницам рейсы назначены на час раньше — вылет в 8:35, прилет в 11:35. В обратную сторону — в 12:35 с прибытием в 17:30.

Добавим, на прошлой неделе стало известно, что S7 откроет прямые рейсы из Петербурга в Анапу. Первые самолеты полетят 26 апреля. Рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, четвергам и пятницам.

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